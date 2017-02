Uutinen

Kymen Sanomat: Kauppakeskus Pasaati odottaa elokuvateatterin tuovan uusia asiakkaita Pasaatin kauppakeskuspäällikkö Sari Puhilas kertoo laajennusosan suunnittelun edenneen vauhdikkaasti. Puhilaan mukaan Pasaatilla on rakennusoikeutta jäljellä, mutta tarkempia tietoja ei ole vielä saatavilla. Laajennuksen tarkkaa sijoituspaikkaa ei myöskään kerrota vielä. Kokonaisinvestoinnin arvo on 3 miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat Kotkan Leffojen ja kauppakeskuksen omistajan, Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky:n kesken. Rakennustöiden suunnitellaan alkavan loppukevään tai alkukesän aikana. — Elokuvamaailma on iso satsaus. Uskon, että kauppakin hyötyy siitä. Ainakin ravintoloiden kannattaa laajentaa aukioloaikojaan, kun asiakkaita on liikkeellä enemmän iltaisin, Puhilas sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/15/Kauppakeskus%20Pasaati%20odottaa%20elokuvateatterin%20tuovan%20uusia%20asiakkaita/2017321903535/4