Kymen Sanomat: Kantasatamaan ei tule liikennekeskusta Kotkan kaupunkisuunnittelu on luopumassa suunnitelmasta kehittää Kantasatamaan julkisen liikenteen kokoava keskusasema. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan kaukoliikenteen linja-autoaseman siirtäminen Kantasatamaan olisi tullut niin kalliiksi, ettei kaupungin ole järkevää lähteä sitä toteuttamaan. Kaukoliikenteen linja-autoaseman siirtäminen Kantasatamaan olisi tuonut juna-, matkustajalaiva- ja bussiliikenteen terminaalit lähelle toisiaan. Kotkansaaren linja-autoaseman paikkaa on mietitty vuosia. Hannonen lupaa uusia ehdotuksia loppukeväällä valmistuvassa Kotkan keskustan osayleiskaavassa. Katariinan tori pysyy ainakin toistaiseksi kaukoliikenteen bussien tukikohtana. Paikallisliikenteen asema on valmiiksi Kantasataman porteilla Poliisitalon vieressä. Hannosen mukaan mikään ei kuitenkaan estä kaukoliikenteen busseja kulkemasta Kantasataman kautta, kun liikenne alueelle kauppakeskuksen valmistumisen jälkeen lisääntyy. Kaupunkisuunnittelu ryhtyy uudistamaan Kantasataman tuoretta asemakaavaa. Muutokset eivät koske kauppakeskuksen tonttia vaan sen eteläpuolisia osia. Kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa Kantasataman liikenneyhteyksiä keskustaan. Kaukoliikenteen linja-autoasema on kuitenkin karsiutumassa suunnitelmista pois. Lue koko uutinen:

