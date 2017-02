Uutinen

Kymen Sanomat: Käynnistikö uutinen elokuvateattereiden muutosta nostalgiaryöpyn? Mitä muistoja sinulla on Kinopalatsin rakennuksessa toimineista ravintoloista? Uutinen kotkalaisten elokuvateattereiden muuttamisesta Kauppakeskus Pasaatiin on saanut ihmiset muistelemaan etenkin Kinopalatsin rakennuksessa aikaisemmin toimineita ravintoloita ja niissä vietettyjä iltoja. Esimerkiksi nimimerkki Rock and Rolli kommentoi seuraavaa: — Aikanaan kävin Tähti-Palatsissa tsekkaamassa Dr. Feelgoodin ja The Flashblackridersin kera erään Albert Järvisen. Oli tunnelmaa kattoon asti jess. Ikävä kyllä suuri osa noiden bändien muusikoista soittelee yläkerran orkesterissa. Mutta varmasti meen taas kattoon bändejä, jos joku uskaltaa laitattaa palatsin taas konserttikuntoon. Onko sinulla hauskoja ja mukavia muistoja elokuvateattereista tai Kinopalatsin rakennuksen ravintolavuosikymmeniltä? Kerro ja kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa! Lue koko uutinen:

