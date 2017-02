Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan entinen elinkeinojohtaja vahvoilla Imatran kaupunginjohtajaksi Haminan kaupungin entinen elinkeinojohtaja, diplomi-insinööri Rami Hasu on niiden kolmen joukossa, jotka ovat edenneet jatkoon Imatran kaupunginjohtajakisassa. Haastatteluryhmä on Hasun lisäksi valinnut jatkotesteihin Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskosen ja valtiotieteen maisteri Antti Vuolanteen Porista. Hakijoiden jatkotestauksen suorittaa konsultti ja lopullisen valinnan tekee Imatran kaupunginvaltuusto maaliskuussa. Kaikkiaan virkaa tavoitteli 11 hakijaa, joista haastatteluryhmä haastatteli viisi. Imatran kaupunginjohtajan virka vapautuu, sillä nykyinen kaupunginjohtaja Pertti Lintunen on jäämässä eläkkeelle. Hasun työskentely Haminan elinkeinojohtajana päättyi vuonna 2015, kun kaupunki uudisti organisaatiotaan ja elinkeinojohtajan virka lakkautettiin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/15/Haminan%20entinen%20elinkeinojohtaja%20vahvoilla%20Imatran%20kaupunginjohtajaksi/2017321908607/4