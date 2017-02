Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti haluaa lisää kiinteistöverotuloja Virolahden kunta jatkaa viime vuonna aloitettua kiinteistöjen tarkastusprosessia. Tarkoituksena on selvittää kunnan alueelta kiinteistöt, joista ei ole peritty kiinteistöveroa. Selvitys tehdään ajamalla rekisteritiedot paikkatietosovelluksen kautta kartalle. Selvitykseen liittyy myös maastotöitä, joita varten kuntaan aiotaan perustaa määräaikainen apulaisrakennustarkastajan virka. Virolahdella on kuluvalle vuodelle budjetoitu kiinteistöverotuottoja 1 180 000 euroa. Niissä kunnissa, joissa kiinteistöveropohjaa on selvitetty, on päästy yli 20 prosentin lisäykseen verotuloissa. Virolahden osalta se tarkoittaisi vuositasolla noin 236 000 euron verotulolisäystä. Alunperin kiinteistöverokartoitukseen piti osallistua myös Miehikkälän kunta, mutta se vetäytyi projektista. Miehikkälä on tulossa mukaan mahdollisesti ensi vuonna. Virolahden budjettiin on kartoitusta varten varattu 46 000 euroa, joka riittää toimistosihteerin palkkakuluihin, konsulttityöhön ja muun muassa ohjelmiin. Ensi vuonna määrärahaa tarvitaan noin 90 000 euroa, mutta mikäli Miehikkälä lähtee mukaan pienenee Virolahden osuus 55 000 euroon. Määrärahan kasvu johtuu apulaisrakennustarkastajan palkkakuluista. | ANTTI-JUSSI LARVIO Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/14/Virolahti%20haluaa%20lis%C3%A4%C3%A4%20kiinteist%C3%B6verotuloja%20/2017321901298/4