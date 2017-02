Uutinen

Kymen Sanomat: Uusiutuvan energian osuutta tuotannossa on enää vaikea kasvattaa Kotkan Energian lämmöntuotannosta 65 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Koko maassa osuus on 45 prosenttia. Uusiutuvista energialähteistä merkittävimpiä ovat metsäteollisuuden jäteliemet sekä teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet. Niiden osuus yhdessä on 60 prosenttia. — Nopeimmin kasvava uusiutuvan energian muoto on nyt tuulivoima, vaikka sen osuus on vain kaksi prosenttia kaikista uusiutuvista energialähteistä, kertoo Kotkan Energia Oy:n tuotantojohtaja Sami Markkanen. Maanantaina Kotkaan saapuneessa Bioenergia ry:n seminaarissa tavoitteena oli tuoda esiin kotimaisen turpeen ja puupohjaisen bioenergian merkitystä Suomen energiatuotannossa. Toimialapäällikkö Jouko Rämö korosti varsinkin puun merkitystä: metsien kasvu ylittää Suomessa niiden käytön. — Tämä fakta huomioon ottaen heitellään aika kevyesti näkemyksiä puunkäytön vähentämisestä. Koska metsien hiilivarasto kasvaa koko ajan, ei Rämön mielestä puun polttamisessa energiaksi ole ongelmia. Lue koko uutinen:

