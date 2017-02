Uutinen

Kymen Sanomat: Tyhjeneviin elokuvateatteritiloihin uskotaan löytyvän uudet vuokralaiset Isännöitsijä Pasi Peltomäki Kotkan Seudun Talokeskuksesta uskoo, että Kotkanlinnaan Keskuskatu 23:een löytyy uusi vuokralainen elokuvateatteri Kinopalatsin lähtiessä. Alustavia yhteydenottoja on Peltomäen mukaan jo ollut, mutta ei tarkempia keskusteluja. Taloyhtiön näkökulmasta järkevintä olisi löytää noin 700 neliömetrin tilaan uutta liiketoimintaa, jonka vuoksi ei tarvitsisi tehdä suuria remontteja. Kotkan Pankkitalon taloyhtiön hallitus on sekin kutsuttu koolle. Kotkan Isännöintipalvelu Oy:n toimitusjohtaja Juha Ranta myöntää elokuvateatteri Trio123:n tilan olevan hankala, mutta uskoo silti uuden vuokralaisen tai useampia löytyvän. — En pitäisi sitä epätodennäköisenä. Ei se ihan syrjäisimpiäkään paikkoja ole, Ranta sanoo. Trion 480 neliömetrin tilat jakaantuvat kahteen kerrokseen ja niihin on kaksi kaksi sisäänkäyntiä ulkoa. Tilat voidaan melko helposti jakaa useammalle vuokralaiselle. Lue koko uutinen:

