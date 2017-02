Uutinen

Kymen Sanomat: Presidentti Niinistö The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman suojelijaksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut ensi kesänä Kotkassa ja Turussa järjestettävien The Tall Ships Races -purjelaivatapahtumien suojelijaksi. Presidentin ja rouva Jenni Haukion mahdollinen osallistuminen tapahtumiin tarkentuu myöhemmin, kun Suomi 100 -juhlavuoden aikataulut varmistuvat. The Tall Ships Races on Euroopan suurin purjehdustapahtuma ja osa Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa ja on osaltaan tukemassa suomalaista kulttuuria ja suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Juhlavuoden teema ”Yhdessä” sopii hienosti The Tall Ships Racesin kansainvälisen ja monikulttuurisuuden henkeen. Kotka ja Turku korostavat omassa toiminnassaan Itämeren suojelun tärkeyttä ja tuovat sitä painokkaasti esiin tapahtuman aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/14/Presidentti%20Niinist%C3%B6%20The%20Tall%20Ships%20Races%20-purjelaivatapahtuman%20suojelijaksi/2017321904021/4