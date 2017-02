Uutinen

Kymen Sanomat: Osuuskaupan edustajisto supistuu toukokuun vaaleissa Kymen Seudun Osuuskauppa supistaa suoralla jäsenvaalilla valittavan edustajiston. Nyt edustajistossa istuu 80 jäsentä. Toukokuussa järjestettävissä vaaleissa edustajia valitaan 50. Edustajisto on osuuskaupan korkein päättävä elin, joka valitsee yrityksen hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee osuuskaupan hallituksen. — Edustajiston jäsenillä on myös epävirallisempi tehtävä. He tuovat osuuskauppaan asiakasomistajien palautteita ja toiveita, joiden perusteella toimintaa kehitetään, KSO:n talousjohtaja Jukka Virenius sanoo. Ehdokasasettelu edustajistovaaleihin alkoi maanantaina ja jatkuu maaliskuun 9. päivään asti. Ehdokkaaksi kelpaavat täysi-ikäiset, osuusmaksunsa kokonaan maksaneet jäsenet, joiden vakituinen asunto sijaitsee KSO:n toimialueella. Vaalit käydään neljällä jäsenalueella, jotka saavat paikkoja edustajistoon jäsenmääränsä suhteessa. Jäsenalueista suurin on Kotka-Pyhtää. Sieltä valitaan 16 edustajaa. Haminan ympäristön jäsenalue saa seitsemän edustajaa. Kouvolan kaupunkialueelta valitaan 14 jäsentä edustajistoon. Kouvolan maaseutualueella ja Iitissä edustajapaikkoja on 13. Äänioikeutettuja asiakasomistajia KSO:lla on yli 80 000. Lue koko uutinen:

