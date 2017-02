Uutinen

Kymen Sanomat: Mopot kisaavat jälleen Haminan bastionissa Hamina Bastionin täyttää parin viikon kuluttua mopojen pärinä ja pakokaasun tuoksu. MC Kujansuun perinteiset Mopokisat järjestetään lauantaina 4. päivänä maaliskuuta jo 13. kerran. Bastioniin mopot ja moottoriurheilusta pitävä yleisöä kokoontuvat nyt kolmannen kerran, sitä ennen kisoja käytiin Tervasaarella ja meren jäällä. Kisaluokkia on kaikkiaan viisi: Vakiot, Viritetyt, Naiset, Triket ja Vesipyssyt. Aikaisempaan tapaan kisailijoita bastioniin odotetaan runsaasti, sillä viime vuonnakin mukana oli yli 60 joukkuetta. Sen lisäksi, että Mopokisoissa otetaan mittaa vauhdissa, myös joukkueiden valitsemat asut ovat arviointien kohteina. Viihdyttävin teema palkitaan. Totuttuun tapaan alueella on myynnissä makkaraa, juomaa ja erilaisia tuotteita. Myös ravintola palvelee kisan aikana. Alueelle on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen Mopokisaan on alkanut ja se jatkuu maaliskuun 1. päivään kello 16.00 saakka. Lue koko uutinen:

