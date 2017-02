Uutinen

Kymen Sanomat: Miten sinä vietät ystävänpäivää? Tänään vietetään ystävänpäivää. Perinteisesti ystävänpäivää on pidetty romanttisena rakastavaisten päivänä, mutta Suomessa päivä on myös ystävyyden juhlistamisen päivä. Ystävänpäivä on erittäin suosittu korttien lähetyspäivä. Ystäviä ja rakkaita muistetaan myös kukkasin ja pienillä lahjoilla. Osallistu äänestykseen ja kerro miten vietät ystävänpäivää! Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/14/Miten%20sin%C3%A4%20viet%C3%A4t%20yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4/2017321903121/4