Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Meripäiväareenalla esiintyvät suomalaiset tähtiartistit — artisteina muun muassa Suvi Teräsniska, Tuure Kilpeläinen ja Haloo Helsinki! Kotkan Meripäivien tämänvuotisen Meripäiväareenan ohjelmisto on valmis. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi ohjelmisto on koottu kotimaisista kevyen musiikin tähtiartisteista. Kotkan Meripäivien ja samalla vietettävän The Tall Ships Races Kotka 2017:n iltajuhlissa Kotkan Kantasatamassa esiintyvät muun muassa Suvi Teräsniska, Lauri Tähkä ja Jari Sillanpää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/14/Kotkan%20Merip%C3%A4iv%C3%A4areenalla%20esiintyv%C3%A4t%20suomalaiset%20t%C3%A4htiartistit%20%E2%80%94%E2%80%89artisteina%20muun%20muassa%20Suvi%20Ter%C3%A4sniska%2C%20Tuure%20Kilpel%C3%A4inen%20ja%20Haloo%20Helsinki%21/2017321904512/4