Kymen Sanomat: Elokuvayrittäjä Tero Lindqvist: ”Kotka ansaitsee kunnollisen elokuvateatterin” Kotkan Leffat Oy:n toimitusjohtaja Tero Lindqvist on onnellinen ja helpottunut saadessaan kertoa uudesta elokuvamaailmasta. Pasaatissa keväällä 2018 avautuva neljän salin teatteri toteuttaa Lindqvistin pitkäaikaisen unelman. — Kun Kotka on profiloitumassa elokuvakaupungiksi, niin pitäähän täällä olla kunnollinen elokuvateatteri, Lindqvist toteaa. Pasaatin kauppakeskusjohtaja Sari Puhilas ja Lindqvist eivät liikesalaisuuteen vedoten kerro julkisesti, miten kolmen miljoonan euron kustannukset jakautuvat, mutta Lindqvist myöntää investoinnin olevan hänen yhtiölleen todella suuri. — Nykyiset tilat ovat niin vanhat, että laajentaminen näissä on lähes mahdotonta. Tällä hetkellä meillä käy elokuvissa 90 000 henkilöä vuodessa. Varovainen arvio on, että asiakkaita on noin 120 000 vuodessa uudessa elokuvamaailmassa, Lindqvist sanoo. Rakennustyöt Pasaatissa alkavat loppukevään tai alkukesän aikana. Lue koko uutinen:

