Uutinen

Kymen Sanomat: Dancefest laajenee kolmipäiväiseksi — tanssitapahtuma järjestetään Kotkassa toukokuussa Toukokuussa pidettävä Dancefest haluaa laajentaa käsitystä nykytanssista tarjoamalla jokaiselle jotain. Kolmipäiväiseksi kasvaneen tapahtuman ohjelmistossa on huomioitu niin klassisen musiikin ystävät kuin lapsiperheet ja katutanssista innostuneet nuoret. — Tavoitteenamme on tehdä tästä koko kaupungin yhteinen festivaali, kaikenikäisten kohtaamispaikka, tuottaja Henni Kiri kertoo. Dancefestin järjestävät neljättä kertaa Kaakon tanssi ry ja Kotkan kaupunginteatteri, joka tarjoaa myös tapahtumapaikan. Yhteistyökumppaneina toimivat seudun taiteilijat ja yhteisöt sekä yleisö. Kirin mukaan 10.—12. toukokuuta vietettävän tapahtuman ohjelma on rakennettu yleisöpalautteen pohjalta. Myös festivaaliteeman, Human — Non-Human, valinnassa on kuunneltu katsojia. Teoksissa leikitellään inhimillisen ja ei-inhimillisen näkökulman kanssa. Kaakon tanssi ry:n tanssija-koreografi Beniamino Borghi kertoo, että yleisö on toivonut yhteistyötä Kymi Sinfoniettan kanssa. Tätä onkin luvassa keskiviikkona 10. toukokuuta, jolloin festivaali käynnistyy Suomikuvia-konsertilla. Italialaissyntyisen Borghin koreografioima esitys on Suomi 100 -juhlavuoden inspiroima visuaalinen konsertti orkesterille ja viidelle tanssijalle. — Teos käy läpi Suomen kulttuurihistoriaa sadan vuoden ajalta, Borghi kuvailee. Konsertti esitetään seuraavana päivänä Kouvolassa Kuusankoskitalossa. Yleisötoiveista on myös jalostettu kokonainen tanssiteos, jonka Heli Kärki valmistaa kaupunginteatterin edustalla Olli Mantereen Ovidiuksen tanssi -veistoksen innoittamana. Rakastamisen taito -esitys nähdään festivaaliviikolla arkipäivisin ilmaisena lounasnäytöksenä ja Dancefestissä perjantaina. Koko perheen ohjelmaa on luvassa torstaina kaupunginteatterin tuottamissa lasten tanssiesityksissä Mä ja Niko sekä Papulabox. Päätapahtumaa vietetään perjantaina, jolloin näyttämöt, kabinetit ja aulatilat täyttyvät tanssista, kulissikierroksista ja tangotyöpajoista iltapäivästä yöhön saakka. Kaikkiin perjantaipäivän tapahtumiin pääsee osallistumaan yhdellä lipulla. — Katso mitä tahdot ja mihin ehdit, Kotkan kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Eeva-Liisa Kuokka kuvailee uutta lippukäytäntöä. Dancefest Kotkassa 10.—12. toukokuuta. Katso koko ohjelmisto: www.kotkanteatteri.fi/ohjelmisto/dancefest. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/14/Dancefest%20laajenee%20kolmip%C3%A4iv%C3%A4iseksi%20%E2%80%94%20tanssitapahtuma%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20Kotkassa%20toukokuussa/2017321906379/4