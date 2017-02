Uutinen

Kymen Sanomat: 100 hyvää Suomesta keräsi runsaasti ehdotuksia — äänestyksessä on mukana myös eteläkymenlaaksolaisia yrityksiä 100 hyvää Suomesta -pienyritysmallissa haetaan sataa tuotetta tai palvelua juhlistamaan satavuotiasta Suomea. Kampanjan ensimmäinen vaihe päättyi tammikuun lopussa. Yritysten lähettämiä ehdotuksia saatiin hakuaikana huikeat tasan 400 kappaletta. — 100 hyvää Suomesta -mallin kautta voimme tuoda hienojen suomalaisten pienyritysten osaamista koko kansan tietoisuuteen. Ennen kaikkea odotamme mukaan tuotteita ja palveluja, joilla on katse tulevaisuudessa ja jotka kertovat rohkeasta yrittäjyydestä, Suomi 100:n pääsihteeri Pekka Timonen viitoittaa. Myös suuri yleisö pääsee mukaan äänestämällä omia suosikkejaan yritysten tekemien ehdotusten joukosta. Etelä-Kymenlaaksosta mukana äänestyksessä ovat ainakin pyhtääläine Hembölen kotieläinpiha ja kotkalainen Karhulan Hovi. — Yleisöäänestys avautuu 15. helmikuuta ja jatkuu aina helmikuun loppuun asti. Sata ensimmäistä tuotetta tai palvelua, jotka keräävät vähintään sata ääntä, saavat käyttöönsä Suomi Finland 100 -tunnuksen, markkinointikoordinaattori Heidi Ketola Suomi 100 -sihteeristöstä selvittää. Sopimusten allekirjoitus tapahtuu maaliskuussa ja Suomi 100 -tunnuksen käytön voi aloittaa saman tien. Tuotteella tai palvelulla, jolle voidaan myöntää virallinen Suomi 100 -tunnus, on oltava tausta tai tarina, joka perustelee sen valinnan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuotteeksi. 100 hyvää Suomesta -malli toteutetaan yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton, Kauppakamarin, Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa. Äänestää voi 100hyvaasuomesta.fi -sivuilla 28. helmikuuta saakka tai kun ensimmäiset sata yritystä ovat saaneet sata ääntä. Äänestäminen ei vaadi kirjautumista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/14/100%20hyv%C3%A4%C3%A4%20Suomesta%20ker%C3%A4si%20runsaasti%20ehdotuksia%20%E2%80%94%E2%80%89%C3%A4%C3%A4nestyksess%C3%A4%20on%20mukana%20my%C3%B6s%20etel%C3%A4kymenlaaksolaisia%20yrityksi%C3%A4/2017321903105/4