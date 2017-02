Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti mukana Kaakon elokuvakomission rahoituksessa Virolahden kunta osallistuu Cursorin hallinnoiman Kaakon elokuvakomission rahoittamiseen, mikäli myös alueen muut kunnat ja kaupungit päättävät omasta omasta osuudestaan. Kaakon elokuvakomission kokonaisbudjetti vuosille 2017-2019 on 139 100 euroa, josta Virolahden maksuosuus on 3 500 euroa. Suunnitelman mukaan Cursor maksaa 40 000 euroa, seutuvaltuusto 20 000 euroa, Kotka 16 000 euroa, Hamina 7 500 euroa, Miehikkälä 3 500 euroa ja Pyhtää niin ikään 3 500 euroa. Yhteistyökumppaneilta ja myyntituloina kerätään 45 100 euroa. Elokuvakomission tavoitteena on markkinoida ja myydä tuotantoyhtiöille aluetta sekä toimia yhteistyötahona ja koordinaattorina elokuva- ja televisiotuotannolle. Hankkeen merkittävin aikaansaannos oli viime vuonna Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuvan kuvauksien saaminen osittain alueelle. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/13/Virolahti%20mukana%20Kaakon%20elokuvakomission%20rahoituksessa/2017321901281/4