Kymen Sanomat: Tuuholmiin venesatama Virolahden kunta lähtee mukaan Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen hankkeeseen, jossa on tarkoitus rakentaa Tuuholmin saaren itälaidalle pienveneiden ja melojien retkisatama. Kunta omistaa Tuuholmin saaressa alueen, jolle satamat on suunniteltu.Alueelle aiotaan rakentaa taukokatos, tulisija, liiteri, komposti-wc ja opasteet.Kustannusarvio on hieman vajaat 30 000 euroa, josta kunnan osuus on noin 11 000 euroa. Virkistysalueyhdistys hoitaa retkisataman ja laskuttaa hoitokulut kunnalta. Kulut ovat vuodessa noin 1 650 euroa.Virolahden kunnanhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle, että hankkeelle myönnetään vajaan 30 000 euron hankelaina. Lue koko uutinen:

