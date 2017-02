Uutinen

Kymen Sanomat: Moottoritien sillalle silkkipainoteos Virolahti osallistuu E18-moottoritien Salpalinjan sillalle asennettavaan lasiin tai karbonaattilevyyn tulevan Salpalinjan kiviä esittävän silkkipainoteoksen hankintaan. Kunnanhallitus päätti maanantaina osoittaa taideteokseen 2 805,60 euroa, jonka Kymenlaakson liitto on palauttanut kunnalle Vaalimaan kiertoliittymän taideteokseen kunnan aikaisemmin maksamasta osuudesta. Taideteos jäi hankkimatta, sillä sen rahoitus ei onnistunut.Kaakkois-Suomen ELY-keskus on esittänyt Virolahden kunnalle uutta rahoituskohdetta ja ilmoittanut käyttävänsä teokseen oman 5 611,20 euron palautusosuutensa. Loppuosan hankintaan tarvittavista rahoista on koonnut Salpalinjan perinneyhdistys ry. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/13/Moottoritien%20sillalle%20silkkipainoteos/2017321902185/4