Kymen Sanomat: Maailman suurin purjealus kesällä Kotkaan Maailman suurin purjealus vierailee Kotkassa ensi kesänä. 122 metriä pitkä venäläinen Sedov osallistuu The Tall Ships Races -tapahtumaan 13.–16. heinäkuuta. Sedov nähtiin Kotkassa myös edellisessä isojen purjelaivojen tapahtumassa kesällä 2007. Sen jälkeen Sedov on vieraili Haminassa toukokuussa 2012. Tuolloin parkki oli lähdössä maailmanympäripurjehdukselle. Kotkaan tulee myös maailman toiseksi suurin niin sanottu perinteinen purjealus, reilut 113 metriä pitkä venäläinen Kruzenshtern. Kotkan Tall Ships Races -tapahtumaan on viikonvaihteeseen mennessä ilmoittautunut 68 alusta, joista kaikkein suurimpia A-luokkaan kuuluvia laivoja on 15. Uutista muokattu kello 9.29: korjattu Haminan vierailun kuukausi syyskuu -> toukokuu Lue koko uutinen:

