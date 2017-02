Uutinen

Kymen Sanomat: Luentosarjassa Haminassa liikutaan autonomian ja itsenäisyyden ajassa Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä henkilöitä Haminan historiasta autonomian sekä itsenäisyyden ajalta nostetaan esiin, kun kolmannen iän yliopiston luentosarja jatkuu kirjaston Kasper-salissa. Tunnettuja henkilöitä esitellään Suomi 100 -hengessä. Luentosarjan otsikoksi on valittu Kasvoja kotiseudulta Suomi-neidon kuvastimessa. Kevätkauden aloittaa keskiviikkona historioitsija Martti Korhonen, joka on pitkään tutkinut koko Kymenlaaksoon liittyvää historiaa. Suomen velka Kaakkois-Suomee taustoittaa itsenäisyyden ajan yhteiskunnallista ja poliittista kehitystä, jonka monet historialliset ja kulttuuriset juuret juontuvat Kaakkois-Suomeen ja sen geopoliittiseen asemaan. Luentokoordinaattori Tarja Aution mukaan aiheen pohja tulee hyvin kaukaa. Rajaseudulla on opeteltu eri aikoina kanssakäymistä mahtavien naapureiden kanssa. Tämän päivän ulko- ja turvallisuuspolitiikan perinnettä on muovattu tavalla, joka nykyään on jäänyt tavallaan unholaan. — Meillä yleisö valitsee aihepiirin ja nyt siis käsitellään merkkihenkilöitä, joita paikkakunnalla on aikoinaan ollut paljon. Olemme tyytyväisiä, että luennoitsijoiksi on saatu alansa huippuasiantuntijoita, sanoo Autio. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/13/Luentosarjassa%20Haminassa%20liikutaan%20autonomian%20ja%20itsen%C3%A4isyyden%20ajassa%20/2017321901284/4