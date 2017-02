Uutinen

Kymen Sanomat: Föhn-tuuli lämmittää: Kotkaan luvassa aurinkoinen maanantai Ilmatieteen laitos ennustaa Kotkan seudulle aurinkoista maanantaipäivää. Syynä tähän on lännestä puhaltava kuiva ja lämmin Föhn-tuuli. Lämpötila on tänään muutaman asteen plussalla. Suomessa vaikuttava Föhn-tuuli syntyy kostean ilmavirtauksen ylitettyä Norjan ja Ruotsin vuoriston. Kun ilmavirtaus on ylittänyt vuoriston, se lämpenee palatessaan kohti maanpintaa. Lue koko uutinen:

