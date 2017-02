Uutinen

Kymen Sanomat: 14-vuotias kotkalaispoika voitti taas — ”Ihan kelpo kisa” Kotkan keilahallilla pyörii turhan vähän nuoria tulevaisuuden keilaajia, mutta onneksi ne harvat ovat hyviä. 14-vuotias Miki Parrola otti maanantai-iltana jo toisen voittonsa kotihallissa kahden kuukauden sisään, kun hän jyräsi ylivoimaiseksi ykköseksi AKI Bowlingin Reissukisan finaalissa.Konkarikaksikko Esa Karhu ja Markku Lappalainen yritti panna Parrolan lujille, mutta loppujen lopuksi iloinen koulupoika kuittasi 300 euron ykköspalkinnon selvällä 108 pisteen erolla Karhuun.— Ihan kelpo kisa. Oma ennätys tuli, Parrola iloitsi.Hän heitti kuuteen sarjaan 1331 pistettä (keskiarvo 221,8). Se olisi riittänyt kisan voittoon ilman 78 pisteen tasoituksiakin. Parrolan tilastoitu keskiarvotulos on 187 pistettä sarjaa kohti. Nyt mentiin reilusti sen yli, ja suunta näyttää olevan edelleen parempaan.— Nyt on tullut hyviä kisoja paljon, voittaja sanoi.— Olen ollut mukana 5 Steps -tallin harjoituksissa, ja sieltä on tullut paljon uutta oppia.5 Steps on suomalaisten huippukeilaajien perustama valmennustalli tavoitteellisille keilaajille. Parrola on käynyt maajoukkuevalmentajien silmien alla Kouvolassa. Lue koko uutinen:

