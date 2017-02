Uutinen

Kymen Sanomat: Starbox-blogit täynnä suklaata: Runebergin suklaapallot, suklaapopcornit ja mantelisuklaapallot Starboxin ruokablogeissa on viime aikoina valmistettu suklaisia herkkuja. Runebergin päivä meni jo, mutta Jannen keittiössä -blogin Runebergin suklaapalloja voi tarjota muulloinkin. Palloissa on suklaakuori ja tortun makuinen täyte. Kuorrutuksen teko vaatii lämpömittaria ja hieman perehtymistä, mutta Janne antaa tarkemman ohjeen reseptin kommenttiosassa. Aavan meren itäpuolen -blogin Mrs. B. on seurannut miehensä kanssa Super Bowlia ja laatinut pizzan ja inkiväärioluen seuraksi monenlaista makeaa. Pizzan lisäksi tarjolla oli kinuski-popcornjäätelöä, suklaata ja vaahtokarkkeja sisältävää S'Mores-paistosta, suklaapopcorneja ja suklaisia kakkutikkareita. Pappila-blogin kirjoittaja karppaa, mutta hänelläkin on keinonsa suklaanhimon tyydyttämiseen. Mantelisuklaapallot sisältävät muun muassa kylmää kahvia ja tummaa kaakaojauhetta. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/12/Starbox-blogit%20t%C3%A4ynn%C3%A4%20suklaata%3A%20Runebergin%20suklaapallot%2C%20suklaapopcornit%20ja%20mantelisuklaapallot/2017521892854/4