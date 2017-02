Uutinen

Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Sihvoset harrastavat liikuntaa ja rauhoittuvat perheen kanssa Ruonalan urheiluhallissa entinen kymmenottelija ja tuleva urheilija, isä ja poika, treenaavat seiväshyppypaikalla. Kotkalaiset Antti Sihvonen, 44, ja Aatu Sihvonen, 11, ovat saaneet viikonloppuunsa mahtumaan paljon kaikenlaista. — Parasta viikonlopussa on se, että ei tarvitse olla koulussa, saa olla rauhassa kotona perheen kanssa ja harrastuksissa, Aatu toteaa. Aatu harrastaa yleisurheilua ja koripalloa. Yleisurheilussa valmentajana on isä, koripalloa Aatu pelaa KTP:n 06-minipojissa. — Tänä viikonloppuna olen ollut kavereiden kanssa ulkona, luistelemassa ja pelaamassa lätkää. Kahdestaan isä ja poika ovat ehtineet lauantai-iltana luistelemaan Arto Tolsa -areenalle. — Siellä on tullut oltua melkein joka päivä, mutta jään reunalla, kun oppilaat ovat luistelleet, liikunnanopettajana työskentelevä Antti Sihvonen kertoo. Ennen luistelua kotona juhlittiin vähän syntymäpäiviäkin. — Täytän kolmen päivän päästä 12, Aatu sanoo. — Kakkua jo syötiin vieraiden kanssa, ensi viikolla juhlitaan lisää, Antti Sihvonen sanoo. Luistelun jälkeen vuorossa oli sauna ja tv-ilta, johon kuului viihdeohjelma Putous. — Tai te katselitte sitä äidin kanssa. Minusta tämä kausi ei ole kovin hyvä, on taso pudonnut sitä mukaan kun kausia on tullut lisää, Antti Sihvonen kertoo. Muun perheen katsellessa televisiota Antti Sihvonen vetäytyi tutkimaan postimerkkejä. Omien vanhempien luona on säilynyt lapsuuden harrastuksesta suuri määrä merkkejä ja Sihvosen äiti kysyi, säästetäänkö vai hävitetäänkö merkit. Aluksi Sihvonen oli hävittämisen kannalla, mutta muutti mielensä ja pyysi seuraavana päivänä säästämään merkit. — Nyt niitä on tuotu meille monta kansiollista ja olen tutkinut niitä uudestaan. Tässä on ollut ainakin 25:n tai 30 vuoden tauko, yläasteen jälkeen en ole merkkejä katsonutkaan, Sihvonen kertoo. Uusi harrastus on saanut Sihvosen myymään merkkejä netissä. — Ei niissä kovin arvokkaita merkkejä ole, mutta oli jo sellaisia, joita joku halusi ostaa. Innostuin uudestaan ja olen jo ostanut netistä enemmän lisää kuin olen myynyt vanhoja, Sihvonen nauraa. Urheilu vaatii harjoittelun lisäksi lepoa ja ravintoa. — Lauantaina syötiin pihviä ja perunoita, Aatu kertoo. — Tänään on kuulemma jauhelihapihvejä, vaikka vaimo yrittää, että viikonloppuisin syötäisiin jotakin muuta kuin jauhelihaa. Me syötäisiin vaikka joka päivä jotakin jauhelihasta, Antti Sihvonen sanoo. Aatun lempiruokaa ovat tortillat, joita kotona syödään usein perjantaisin. Arki alkaa kummallakin maanantaina koulussa: Antti Sihvosella nuorten yleisurheilijoiden valmennuksella ja Aatulla Haukkavuoren koulussa kello 8.15. Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/12/Parasta%20viikonlopussa%3A%20Sihvoset%20harrastavat%20liikuntaa%20ja%20rauhoittuvat%20perheen%20kanssa/2017321891682/4