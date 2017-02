Uutinen

Kymen Sanomat: Marsilta ja Maalta löytyy lisää yhtäläisyyksiä sitä mukaa, kun avaruustutkimus etenee Samankaltaisuus Maan kanssa sekä elämän etsiminen ovat olleet kantavia teemoja Mars-planeetan tutkimuksessa. Näin kertoo avaruustutkija Maria Hieta Ilmatieteen laitokselta. Yhtäläisyydet Maan kanssa ovat Hiedan mukaan olleet merkittävämpi tekijä Mars-kiinnostukselle kuin planeetan sijainti Maan naapurustossa. — Marsista tutkitaan, onko siellä ollut elämää tai onko siellä mahdollisesti edellytyksiä elämälle. Venus on tässä suhteessa aivan erilainen. Sieltä ei oleteta löytyvän elämää samalla tavoin kuin Marsista. Käsitys Marsista Maan kaltaisena planeettana on vahvistunut sitä mukaa, kun avaruustutkimus on edennyt. Kummallakin planeetalla on neljä vuodenaikaa sekä kesäisin pienentyvät ja talvisin kasvavat napajäätiköt. Molempien planeettojen vuorokausi on lähes yhtä pitkä, Marsissa 24 tuntia 20 minuuttia. Hieta kertoo, että Marsin tutkijat elävät planeetan vuorokausirytmin mukaan. Marsin keskilämpötila on -50 astetta, mutta kesäisin päiväntasaajalla voi olla plusasteita. Avaruustutkija Riku Järvinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Mars peittyy yleensä ainakin kerran vuosikymmenessä planeetanlaajuiseen pölymyrskyyn. Planeetan rinteiltä ajoittain alas virtaava suolainen vesi muodostaa tuoreita virtausuomia pinnalle. Lue koko uutinen:

