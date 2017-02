Uutinen

Kymen Sanomat: Juokse sinä humma Puhdistaessani Rasse-hevosen takakaviota, minua vähän jännittää. — Ota toiselta puolelta kiinni ja pidä sitä näin, neuvoo ratsastuksenopettaja Niina Pulkkinen, ja näyttää itse esimerkkiä. Olen tehnyt tämän ennenkin, mutta siitä on jo lähes parikymmentä vuotta aikaa. Rasse on kaiken lisäksi niin kookas, etten meinaa saada suitsia korvien taakse. Se temppuilee nostamalla turpansa mahdollisimman korkealle, kokeilee minua. Pysyn tiukkana ja onnistun, viimeiseksi suljetaan suitsien remmit. On aika siirtyä maneesiin. Ennen tätä kaikkea Rasse on harjattu kahdella eri harjalla, satuloitu ja jalkojen niveliin on laitettu suojat kavioiden puhdistamisen lisäksi. Nousen selkään melko sujuvasti ja alan etsiä oikeaa istuma-asentoa. Miten asia, joka lapsuudessa tuntui helpolta ja luontevalta, on päässyt unohtumaan täysin? Aloitamme rauhallisen käynnin. Pulkkinen ohjaa jatkuvasti. — Lisää pohkeita! Pidä ohjat tiukemmalla! Takapuoli istuinluiden päälle ja katse eteenpäin Tunnen oloni perunasäkiksi ja hikoilen jo ensimmäisen ravausyrityksen jälkeen. Kevennys, jossa ratsastaja kohottautuu hiukan satulasta aina jommankumman jalkaparin ollessa maassa, ei suju ongelmitta. Yllättäen suunnanvaihdos kehällä auttaa hieman. Teemme myös tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita, joita tehdessä löydän vindoin luontevan asennon. Ymmärrän, miksi Pulkkinen painotti niiden olevan tärkeitä. En vietä ratsailla kuin ehkä puolisen tuntia, mutta kavutessani maan pinnalle huomaan, että reisien lähentäjälihakset ovat maitohapoilla. Olo on muutenkin kuin kuntopiirin jälkeen. Ratsastus on hikistä hommaa. Lue koko uutinen:

