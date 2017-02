Uutinen

Kymen Sanomat: Täysikuun voi kokea hiihtolenkillä Lauantai-iltana pääsee nauttimaan ulkoilusta ja täysikuusta, kun lähtee kuutamohiihdolle. Kotkassa Kymin lentokentältä lähtevän hiihdon järjestää Karhulan Latu. Lähtöaika on kello 18—19 ja lähtöpaikka Kymin lentokentän eteläpään pysäköintialueelta. Reittinä on 13 kilometrin mittainen Otsonpolku ja tyylinä perinteinen. Kuutamahiihdolle pääsee pientä osallistumismaksua vastaan. Maksu sisältää mehut ja pullat laavulla. Kymin sähköaseman viereisellä laavulla on myös puffetti, jossa myydään evästä ja makkaraa grillattavaksi. Mukaan suositellaan omaa otsalamppua. Lue koko uutinen:

