Kymen Sanomat: Paksuniemen tuulivoimalapalo vauhditti automaattisten sammutusjärjestelmien vaatimista Loppiaisena Paksuniemessä Haminassa tuhoutunutta tuulivoimalaa ei pystytty lainkaan sammuttamaan. Ainoa mahdollisuus saada tuli hallintaan olisi ollut voimalaan asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Niitä ei Suomessa olevissa voimaloissa kuitenkaan ole. Paine automaattisten sammutusjärjestelmien asentamiseksi on lisääntynyt. — Voimaloita rakennettiin nopeassa tahdissa eikä niiden riskejä tiedetty. Valmistajat eivät siksi laittaneet niihin valmiiksi sammutusjärjestelmiä, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen toteaa. Hän sanoo pelastusviranomaisten toivovan, että sammutusjärjestelmät asennettaisiin nykyisiin voimaloihin jälkikäteen. Hänen mukaansa automaattinen sammutusjärjestelmä maksaa voimalaa kohden noin 50 000 euroa, joka ei miljoonia maksavassa voimalassa muodosta suurta osaa. Myös Onnettomuustutkintakeskus on Haminan palon jälkeen korostanut automaattisten sammutusjärjestelmien tarpeellisuutta tuulivoimaloissa. Haminan Energia Oy:n verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattilan mukaan yhtiössä on tutkittu automaattisten sammutusjärjestelmien hankkimista, mutta mitään päätöksiä asiasta ei vielä ole tehty. Hänen mukaansa on selvitettävä muun muassa se, soveltuuko tuulivoimalaan parhaiten kaasulla, vedellä vai vaahdolla sammuttava systeemi. Sammutusaineen vaikutuksen esimerkiksi voimalan kauko-ohjattavuuteen ovat erilaiset. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

