Kymen Sanomat: Paksuniemen palaneen voimalan toinenkin siipi vaarassa pudota Haminan Paksuniemen loppiaisena palanut voimala on aikaisemmin menettänyt yhden kolmesta siivestään. Nyt on vaara, että toinenkin siipi putoaa ennen kuin voimalan purkutyöt alkavat. Siiven kiinnityksen havaittiin vaurioituneen pahoin, kun voimalan konehuoneen ympärille asennettiin suojaverkkoa. — Voimalassa tehtyjen toimenpiteiden yhteydessä todettiin, että siipi saattaa tulla sieltä alas miedommallakin tuulella. Tästä syystä Matinsaaren vartiointi on yhä päällä ja 200 metrin varoaluetta pitää kunnioittaa, Haminan Energia Oy:n verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattila sanoo. Hänen mukaansa tuhoutuneen voimalan purku tapahtuu maalis-huhtikuussa. Työn vaativuus ja muun muassa nostokaluston saatavuus ovat Mattilan mukaan vaikuttaneet valmistelun tarvitsemaan aikaan. Tulipalon jälkeen varotoimena pysäytetyt Summan kolme tuulivoimalaa seisovat yhä. Tästä aiheutuu energiayhtiölle satojen tuhansien eurojen tulomenetykset. Voimalat käynnistetään Mattilan mukaan heti, kun palaneen voimalan syntymiseen vaikuttavista tekijöistä on saatu varmuus. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

