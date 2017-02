Uutinen

Kymen Sanomat: Nyt se on varmaa: Titaanit pelaa Suomi-sarjan pudotuspeleissä Jo tovin todennäköiseltä näyttänyt Titaanien paikka jääkiekon Suomi-sarjan pudotuspeleissä on nyt matemaattisesti varma. Jyväskyläläinen D-kiekko hävisi lauantaina kotonaan Huntersille peräti 0—9. Joukkue on nyt sarjassa kymmenentenä 11 pisteen päässä Titaaneista, eikä pysty kuromaan piste-eroa kiinni jäljellä olevissa kolmessa ottelussa. Sama koskee yhdeksäntenä olevaa kaarinalaista HC Indiansia, joka on 10 pistettä kahdeksantena olevan Titaanien perässä. Titaaneilla on 51 pistettä, ja joukkueella on suotuisilla tuloksilla vielä mahdollisuus nousta pykälä tai parikin. Kotkalaisten edellä ovat Hunters ja KooVee 56 pisteellä. Kumpikin joukkue on pelannut ottelun kotkalaisia enemmän, eli niillä on enää kaksi ottelua jäljellä. Sunnuntaina Titaanit kohtaa Jyväskylässä D-Kiekon. Ensi viikon lauantaina Kotkaan saapuu sarjakolmonen Pyry, ja runkosarja päättyy ensi viikon sunnuntaina Jyväskylässä Riemua (sarjassa 12:ntena) vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/11/Nyt%20se%20on%20varmaa%3A%20Titaanit%20pelaa%20Suomi-sarjan%20pudotuspeleiss%C3%A4/2017321896112/4