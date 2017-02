Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan liikuntajohtaja rauhoittelee kumirouhepelkoja — HaPKin palloiluhallissa tehdään varmuuden vuoksi sisäilmatutkimus Viime maanantaina tv:ssä esitetty Ylen MOT-ohjelman raportti tekonurmikenttien mahdollisista terveysvaaroista sai ainakin Kotkan liikuntayksikön varpailleen. Liikuntajohtaja Antti Mattila kiirehti rauhoittelemaan täkäläisiä kenttien käyttäjiä sähköpostilla jo ennen ohjelman esittämistä maanantaina. Mattilan mukaan Kotkassa ei ole mitään syytä huoleen. — Ruonalan hallissa ei ole täytteenä vaaralliseksi mainittua SBR-rouhetta. Hallin sisäilmaa on tutkittu sekä vuonna 2014 että 2015, ja olemassa olevan tiedon perusteella meillä ei ole tarvetta uusiin mittauksiin, Mattila sanoo. MOT:n raportissa annettiin ymmärtää, että käytetyistä autojen renkaista rouhittava SBR saattaa altistaa urheilijoita — erityisesti nuoria — syöpävaarallisille aineille. Kotkassa sitä on käytetty ulkona olevien tekonurmikenttien, muun muassa Arto Tolsa -areenan pelialustan täytteenä. Ruonalan urheiluhallissa tekonurmen täytteenä on testeissä huomattavasti turvallisemmaksi luokiteltu termoplastinen kumirouhe TPO. SBR on Suomen halleissa useimmin käytetty kumirouhe. Sitä on muun muassa Haminan Pallo-Kissojen kaksi vuotta sitten valmistuneessa hallissa. SBR sisältää syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä monikymmenkertaisesti TPO:hon verrattuna, mutta SBR-hallienkin sisäilmasta mitatut PAH-pitoisuudet ovat olleet hyvin pieniä. Hallien käyttäjien lisääntyneistä syövistä ei ole saatu tutkittua näyttöä. Haminan hallin nykyinen toimitusjohtaja Juha Jokela pitää syntynyttä huolta turhana, mutta lupaa puuttua asiaan. — Onhan se ilma nyt tutkittava, jotta saadaan käyttäjät rauhoitettua. — Mutta ei tämä ulkokenttien tai ylipainehallien ongelma ole. Meilläkin ilma vaihtuu niin hyvin, että melkein tukka lähtee päästä. Lue koko uutinen:

