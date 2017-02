Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka rakentaa lähiliikuntapaikan Rauhalaan Kotka rakentaa ensi kesänä lähiliikuntapaikan Rauhalan koulun pihalle. Rauhalaan tehdään pieni palloilukenttä, kuulantyöntöpaikka, juoksusuora ja pituushyppypaikka samalla kun Rauhalan koulua korjataan. Kaupunki pyrkii rakentamaan lähiliikuntapaikkoja yhden vuodessa ja tavoitteena on sijoittaa paikat lähelle koulua. Vuoden 2018 kesällä suunnitelmissa on kunnostaa Karhuvuoren yleisurheilupaikka. Sitä seuraavan vuoden kohdetta ei vielä ole päätetty. — Karhuvuoren jälkeen seuraavaksi ajateltiin Räskiä, mutta siellä ei ole asumisrakentaminen lähtenyt liikkeelle aivan odotetusti. Sitten mietittiin Tiutista, mutta sieltä lähti juuri koulu pois. Otsola voisi olla yksi vaihtoehto, liikuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Arola (kok.) taustoittaa. Lähiliikuntapaikkoihin varattu budjetti on vuosittain 200 000 euroa. Tällä hetkellä lähiliikuntapaikkoja Kotkan alueella on 12. Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka kertoo, että alkuvuosina lähiliikuntapaikkoihin rakennettiin pääsääntöisesti kaukaloita erilaisia pallopelejä, kuten koripalloa varten. — Nyt olemme pyrkineet paikkakohtaisesti arvioimaan, minkälaiset puitteet kuhunkin paikkaan sopivat, ja kysyneet koulujen tarpeita. Esimerkiksi Sunilaan ja Tavastilaan rakennettiin kuntoilulaitteita, Porkka sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/11/Kotka%20rakentaa%20l%C3%A4hiliikuntapaikan%20Rauhalaan/2017321890180/4