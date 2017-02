Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basket ei löytänyt tukea väitteille rasistisesta huutelusta — ”Kaikilla sanasta sanaan sama kertomus” KTP-Basket on selvittänyt laajasti perjantai illan Kataja-kotiotteluun liittyviä katsomotapahtumia. Ottelun jälkeen Katajan päävalmentaja Greg Gibson kertoi kuulleensa Karhuvuoren katsomosta heidän pelaajaansa kohdistuneita rasistisia huutoja.KTP-Basketin puheenjohtajan Jyrki Lindströmin mukaan seura selvitti syytöksiä kysymällä havaintoja mahdollisista rasistisista huudoista KTP:n pelaajilta, ottelun tuomareilta sekä katsomossa istuneilta seuran toimihenkilöiltä ja kannattajilta.— Meillä on täydellinen nollatoleranssi rasismin suhteen. Asia on vakava, joten halusimme selvittää sen kunnolla. Mitään viitteitä rasistisesta huutelusta ei löytynyt, Lindström kertoo.Episodi liittyy ilmeisesti päätösneljänneksen tilanteeseen, josta Katajan Rion Brown sai lopulta teknisen virheen protestoinnista. Gibsonin lehdistötilaisuudessa antaman kommentin jälkeen päätykatsomossa istunut katsoja ilmoittautui itse Lindströmille.— Hän kertoi huutaneensa kaksi kertaa ”shut up” (suu kiinni) ja kerran ”shut up, man”. Joku toinen peesasi samaa huutoa. Tilanteessa mukana ollut tuomari ja lähellä olleet pelaajamme vahvistavat nämä samat huudot sanasta sanaan. He vahvistavat myös sen, että mitään rasistista ei huudettu, Lindström kertoo.KTP-Basket on kertonut Katajalle, miten asiaa on tutkittu ja mitä on saatu selville.— Mikäli rasistista huutelua esiintyisi, puuttuisimme siihen heti. Se olisi seuralle vakava asia, Lindström sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/11/KTP-Basket%20ei%20l%C3%B6yt%C3%A4nyt%20tukea%20v%C3%A4itteille%20rasistisesta%20huutelusta%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKaikilla%20sanasta%20sanaan%20sama%20kertomus%E2%80%9D/2017321894864/4