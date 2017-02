Uutinen

Kymen Sanomat: 112-päivänä muistutetaan: allerginen reaktio voi olla hengenvaarallinen — katso video adrenaliini-injektorin käytöstä Anafylaktinen sokki on hengenvaarallinen tila. Reaktio voi tulla ruoka-aineesta, lääkkeestä tai vaikkapa ampiaisenpistosta. Allergikoilla on omat lääkkeensä, mutta raju reaktio vaatii aina soiton hätänumeroon. Anafylaksia on yksi tänään vietettävän 112-päivän teemoista. Anafylaktinen sokki tarkoittaa nopeasti kehittyvää, äkillistä yliherkkyysreaktiota. Oireet ovat moninaisia, vakavimpina niistä kasvojen, suun ja nielun turpoaminen. Lisäksi voi olla ihon punoitusta ja kutinaa, pahoinvointia ja vatsakipuja. Ihoreaktiot ovat kaikkein yleisimpiä. Varsinkin ruoka-allergikot ovat yleensä tietoisia herkkyydestään. Jos takana on jo vakava kohtaus, voi lääkäri määrätä mukana kannettavan adrenaliini-injektorin. Yleisin tuotenimi on Epipen. Kynää voi käyttää myös ulkopuolinen, mikäli kohtauksen saanut ei sitä itse pysty tekemään. Allergikkojen kannattaakin kertoa läheisilleen kynästä ja neuvoa sen käytössä. Allergia- ja astmaliitto on teettänyt myös anafylaksiarannekkeen, jota vakavista yliherkkyyksistä kärsivät voivat kantaa. Katso ohessa oleva Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen teettämä opasvideo, jossa neuvotaan adrenaliini-injektorin käytössä. Lue koko uutinen:

