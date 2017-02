Uutinen

Kymen Sanomat: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri: Villinranta on kodinomaisempi kuin vuodeosasto Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri toteaa, että Kunilan ja Villinrannan lyhytaikaisyksiköt eivät vastaa aiempaa vuodeosastoa, vaikka samanlaista hoitoa siellä potilas saakin. — Ympäristö on erilainen, kodinomaisempi, Seuri sanoo. Kaakon kaksikko vetoaa siihen, että kunta ei voi omalla päätöksellään määritellä, että lyhytaikainen asumispalvelu kerryttäisi maksukattoa. Asiakasmaksukatto koskee vain asiakasmaksulainsäädännössä erikseen mainittuja palveluita. Lyhytaikaista hoitoa tarvitsevien potilaiden siirtäminen vuodeosastolta palveluasumisen yksikköön on poikinut ainakin yhden kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Vastauksessaan aluehallintovirastolle Seuri selvittää, että kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköissä nimenomaan annetaan sairaanhoitoa. — Yksiköissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia, ja lääketieteellinen vastuu on kuntiemme johtavalla lääkärillä, joka käy esimerkiksi Villinrannan Alatuvassa paikan päällä kolmesti viikossa ja on muuna aikana tavoitettavissa puhelimitse ja potilastietojärjestelmän välityksellä. Henkilökunta ja hoitovälineistö on suurelta osin siirtynyt Villinrannan Alatupaan Virolahden lakkautetulta vuodeosastolta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/10/Sosiaali-%20ja%20terveysjohtaja%20Marjo%20Seuri%3A%20Villinranta%20on%20kodinomaisempi%20kuin%20vuodeosasto/2017321886287/4