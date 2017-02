Uutinen

Kymen Sanomat: Siipirikko Kataja KTP:n vieraaksi — ”Mielenkiintoisia match-upeja luvassa” Takamiestähti Teemu Rannikko ja korinalusjyrä Tommi Huolila puuttuvat Joensuun Katajan alustavasta kokoonpanosta tämän illan KTP-otteluun Kotkassa. Etenkin Rannikon puuttuminen on Katajalle niin iso miinus, että se parantaa KTP:n yllätysmahdollisuuksia huomattavasti. Rannikko ei ole pelannut sitten Korisliigan vierasottelun Kauhajoella tammikuun 28. päivänä. Hänen poissaolonsa näkyi karusti keskiviikkona Saksassa, kun Kataja hävisi FIBA Europe Cupin neljännesvälierien ensimmäisessä osaottelussa Telekom Baskets Bonnille 72—91. Joensuulaiset menettivät pallon 24 kertaa, kun Korisliigassa joukkueen menetysten keskiarvo on 12,9. — Kataja tulee Kotkaan varmasti sisuuntuneena keskiviikon tappiostaan, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoo Korisliigan verkkosivuilla. KTP:n kokoonpanoa Ailus varjelee tarkkaan: kaikkien viiden amerikkalaisen nimen perässä on kirjaimet GTD eli päätös neljän peluuttamisesta tehdään virallisesti vasta ottelun alla. KTP:n pelaajatilanne muuttui ratkaisevasti tammikuun lopulla, kun takamies Antwan Scott saapui kaupunkiin. Scottin tulon jälkeen Ailus peluutti kahdessa tappiollisessa Kouvot-ottelussa nelikkoa Scott, Monyea Pratt, Sherman Gay ja William Walker. Viime viikolla Pyrintö- ja Kobrat-otteluissa Daniel Bailey korvasi Walkerin, ja KTP voitti molemmat pelit. Valinta tehtäneen nytkin Baileyn ja Walkerin välillä, eikä se ole viime ottelujen tuloksista huolimatta ihan suoraviivainen asia. Bailey tuo KTP:n peliin vauhtia, Walker lisää voimaa korin läheisyyteen, ja Ailus joutuu puntaroimaan, kummasta edusta tällä kertaa tingitään. — Mielenkiintoisia match-upeja (mies miestä vastaan -pareja) on luvassa, Ailus sanoo. KTP on sarjassa kahdeksantena viimeisellä pudotuspelipaikalla. Se on voittanut kymmenestä viime ottelustaan viisi ja viidestä tuoreimmasta kotiottelustaan neljä. Kataja on pelannut liigassa ailahtelevasti. Se hävisi tammi-helmikuun vaihteessa kaksi ottelua putkeen, mutta murskasi viimeksi Helsingissä liigakärki Seagullsin 91—61 – ja teki sen ilman Teemu Rannikkoa. Katajan kautta on alusta asti leimannut urakointi kahdella rintamalla, mutta siitä huolimatta joukkue on neljäntenä ja iskuetäisyydellä sarjan kärjestä. Jotenkin tuntuu siltä, että kun joensuulaiset saavat europelit alta pois, he palaavat tutulle paikalleen liigan suurimmaksi voittajasuosikiksi. — On kiinnostavaa nähdä miten reagoimme keskiviikkoiseen pettymykseen Bonnissa. Siinä pelissä meiltä puuttuivat sekä fokus että kovuus, Katajan päävalmentaja Greg Gibson sanoo. — KTP on parantanut paljon siitä, kun viimeksi pelasimme heitä vastaan kaksi kuukautta sitten. Uusi takamies Scott on tuonut heidän peliinsä ihan uuden ulottuvuuden. KTP-Basket—Kataja, Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 18.30. Lue koko uutinen:

