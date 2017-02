Uutinen

Kymen Sanomat: Lounashuone Kustaa ja ravintola Kusti lopettavat kesän jälkeen Haminassa Lounashuone Kustaa ja ravintola Kusti lopettavat toimintansa heinäkuun puolessa välissä Haminassa. Lounashuone Kustaa on toiminut entisen työväentalon kiinteistössä ja ravintola Kusti Spa Hotelli Haminan yhteydessä. Ravintoloitsija Aki Porkan mukaan viime vuoden loppukesällä aloittanut Kusti on syynä molempien ravintoloiden toiminnan päättymiseen. Hotellin yhteydessä toimiva Kusti on Porkan mukaan ollut kannattamaton, joten hän sanoi kiinteistön vuokrasopimuksen irti. Ravintolakiinteistöt omistava Haminan Hotellioperaattorit Oy puolestaan on irtisanonut entisellä työväentalolla toimivan Lounashuone Kustaan vuokrasopimuksen. Porkka sanoo olleensa halukas jatkamaan Lounashuone Kustaan toimintaa, mutta jatkosta ei päästy Hotellioperaattorien kanssa sopimukseen. Porkalle jää Lounashuone Eagle Kotkaan. Hotellioperaattorien hallituksen puheenjohtaja Risto Pakkasen mukaan entisen työväentalon järjestelyjen taustalla on vuokrasopimukseen liittyviä kysymyksiä, jotka eivät ole julkisia. Hänen mukaansa Hotellioperaattorit lähtee siitä, että molempien ravintoloiden toiminta jatkuu myös kesän jälkeen. Hotellioperaattorit on käynnistänyt yrittäjän tai vaihtoehtoisesti ravintolapäällikön etsinnän molempiin ravintoloihin. | ANTTI-JUSSI LARVIO Lue koko uutinen:

