Kymen Sanomat: Kristina Elo maalaa naivistisia asetelmia — loviisalaistaiteilijan näyttely avautui Kotkan Valokuvakeskuksessa Kotkan Valokuvakeskuksen ikkunassa lukee ruotsiksi ”terveisiä Loviisasta”. Tervehdyksen tuo kuvataiteilija Kristina Elo uudella näyttelyllään Hälsningar från Lovisa. Loviisalainen Elo on toiminut päätoimisena ammattitaiteilijana 25 vuoden ajan. Mainospiirtäjästä tuli kuvataiteilija, kun ammatti digitalisoitui. Hän aloitti uransa taideuransa naivistisilla satumaalauksilla. Realismi tuli mukaan kuvioihin vuosina 2007—2011, jolloin Elo opiskeli kuvataidetta Kotkan Repin-instituutissa. Elo yhdistää öljyvärimaalauksissaan Repin-instituutissa oppimaansa klassista kuvataidetta ja naivistisia satuhahmoja. Elon mukaan leikkimielisyys on tärkeä osa hänen töitään, joissa humoristinen keveys sekoittuu perinteiseen ja vakavaan realismiin. — Kutsun kehittämääni taidesuuntausta laatukuvanaivismiksi. Valokuvakeskuksen takahuoneessa on esillä Kristina Elon tyttären Mimosan Elon mustavalkoisia valokuvia Loviisan vanhoista taloista. Mimosa Elo opiskelee valokuvausta yliopistossa Englannissa. — Kuvat olivat ensimäistä kertaa esillä Loviisan Wanhat Talot -tapahtumassa viime elokuussa. Teokset on kuvattu filmille ja kehitetty itse, Elo kuvailee tyttärensä näyttelyä. Nyt avautunut näyttely edustaa Kotkan Valokuvakeskuksen uutta konseptia. Toiminnanjohtaja Timo Mähönen kertoo, että talosta on muodostumassa kaikkien visuaalisten taiteiden keskus Kuvataidetta nähdään Valokuvakeskuksessa maaliskuussakin. Silloin avautuu kotkalaislähtöisen taidegraafikko Kuutti Lavosen näyttely, joka toteutetaan yhteistyössä Olavi Heinon ja Sisko Nampajärven kanssa. Kristina Elon maalauksia ja Mimosa Elon valokuvia Kotkan Valokuvakeskuksessa 25. helmikuuta asti. Lue koko uutinen:

