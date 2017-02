Uutinen

Kymen Sanomat: Janika Vanhalalle kevään ensimmäinen yo-koe oli vaikea Kevään ylioppilaskokeet alkoivat perjantaina äidinkielen tekstitaidon kokeella. Kotkassa Haukkavuoren koululla kirjoittanut Janika Vanhala käytti kokeeseen lähes täydet kuusi tuntia. Tekstitaidon koe oli Vanhalan mielestä vaikea. – Oli kyllä aika vaikea, katsotaan sitten, mitä tulee. Yritin kyllä valmistautua hyvin, mutta äidinkieltä on vaikea lukea. Se vaan pitää tavallaan osata. Äidinkieli on minulle aina vaikeata. Vanhala kirjoittaa kaikkiaan seitsemän ainetta. Viime keväänä yhden ja syksyllä kaksi ja nyt neljä ainetta. – Ensi viikolla on kuuntelukoe ja sen jälkeen äidinkielen essee-koe maaliskuussa. Kirjoitusten jälkeen Vanhala tähtää yliopistoon. – Tarkoituksena on lähteä Kuopioon lukemaan ravitsemustiedettä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/10/Janika%20Vanhalalle%20kev%C3%A4%C3%A4n%20ensimm%C3%A4inen%20yo-koe%20oli%20vaikea%20%20/2017321891988/4