Kymen Sanomat: Giorgi Ositashvili jättää KTP:n, uusi seura on saman lohkon Kultsu FC Joutsenolainen Kultsu FC on tehnyt sopimuksen jalkapalloilija Giorgi Ositashvilin kanssa. Ositashvili on edustanut FC KooTeePeetä ja KTP:tä vuodesta 2009 alkaen. Hän pelasi Kotkassa 177 ottelua, joista 21 liigassa ja 156 Ykkösessä. Ositashvili, 30, on georgialainen puolustaja, joka saapui Suomeen ja FC Kuusankoskeen vuonna 2008. — Ositashvili vahvistaa puolustuslinjaamme ja tuo joukkueeseemme kokemusta. Hänellä on hyvä potkutekniikka, hän avaa peliä hyvin ja on voimakas kaksinkamppailuissa, Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen kertoo. Kesällä 2017 Kultsu FC pelaa samassa Kakkosen A-lohkossa kuin KTP. Lue koko uutinen:

