Kymen Sanomat: Turvallinen maa kuvaa viiden miehen matkaa sodan jaloista Kymenlaaksoon— esitykset torstaina ja perjantaina Kyminsuussa Turvapaikanhakijoiden kokemuksista kertova Turvallinen maa -teatteriesitys nähdään Kulttuuritalo Kyminsuussa Kotkassa 9.—10. helmikuuta. Turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten teatteriharrastajien yhteinen esitys pohjautuu oikeisiin tarinoihin ja todellisiin tilanteisiin. — Teos kertoo viiden miehen tarinan. Esitys käsittelee turvapaikanhakijoiden kokemuksia ja syitä, joiden takia he joutuivat jättämään kotimaansa, kertoo näytelmän ohjaaja, kouvolalainen teatteriopettaja Piia Kleimola. Näyttämöteos on toteutettu Kotkassa sijaitsevan Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn ja kouvolalaisen Monikulttuurikeskus Saagan yhteisproduktiona. Esityksen mahdollisti Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto. Mukana on Kymenlaaksossa asuvia turvapaikanhakijoita Irakista, Syyriasta ja Afganistanista. Toteutuskeinoina käytetään draamaa, liikettä ja musiikkia sekä valo-, ääni- ja kuvatekniikkaa. Näyttelijät puhuvat äidinkieltään eli joko arabiaa tai suomea. — Vaikka arabia ja suomi kulkevat näytelmässä sikin sokin, mikään ei jää mitään epäselväksi. Esityksen päätteeksi näytetään projektin valmistumista seuraava 10-minuuttinen dokumentti, jonka on tehnyt Kotkassa asuva Aimal Hakimi. Ennen Kotkaan tuloaan teosta esitettiin joulukuussa Kouvolassa, jossa pidetyt viisi esitystä keräsivät yhteensä noin 750 katsojaa. Kleimola odottaa suosion jatkuvan myös Kotkassa. — Toivon, että tätä tultaisiin katsomaan ennakkoluulottomasti. Olisi ihanaa saada ne pahimmat jurmottajat mukaan. Turvallinen maa -näyttämöteoksen esitykset Kulttuuritalo Kyminsuussa torstaina 9.2. klo 13.30 (varattu) ja klo 18 sekä perjantaina 10.2. klo 13.30 ja 18. Kesto 75 minuuttia. Vapaa pääsy, ennakkovaraukset numerosta 040 363 4038. Lue Kouvolan Sanomissa julkaistu arvio Turvallinen maa -esityksestä täältä. Lue koko uutinen:

