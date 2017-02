Uutinen

Kymen Sanomat: Synnytyksen jälkeen maha voi pömpöttää vatsalihasten erkauman takia — kuntoutus on kuitenkin helppoa Synnytyksen jälkeen Laura Kaskenpää huomasi, että vatsalihasvoimat olivat kadoksissa. — Vauvan kannattelu ja jopa sängystä ylös nouseminen tuntuivat raskaalta. Kun kävelin vauvanvaunujen kanssa, yläselkä ja niskat menivät hirmu kipeiksi, kun puskin eteenpäin ilman vatsalihasten tukea. Kaskenpäällä kävi kuitenkin tuuri. Tuttu fysioterapeutti havaitsi hänellä sattumalta vatsalihasten erkauman jo kuukausi sektion jälkeen. Kaskenpää alkoi tehdä lantionpohjaa ja syviä vatsalihaksia vahvistavaa pientä liikettä selällään aamuin illoin. Vaikka liike ei näytä juuri miltään, se auttoi jo muutamassa viikossa. — Turvotus väheni ja jaksoin kävellä paremmin, yleisvointi parani ja vatsa alkoi litistyä. Nyt koetan muistaa vatsan pidon myös seistessä ja lasta kantaessa. Muutama vuosi sitten Annastiina Kakko-Simpura kärsi oudoista vatsan alueen vaivoista. Vatsa pömpötti ja turpoili, vaikka hän oli muuten hoikassa kunnossa. — Sain vastailla kyselijöille jatkuvasti, että ei, en ole raskaana, Kakko-Simpura muistelee. Hänellä oli jo kolme lasta, joista kuopus oli syntynyt yhdeksän vuotta aiemmin. Erilaisia vatsakipuja oli jatkuvasti, ja ne tuntuivat johtuvan milloin mistäkin ruoka-aineesta. Lääkärit eivät osanneet sanoa, mistä vaivat johtuivat, eikä niille löytynyt syytä tähystyksissäkään. Kun Kakko-Simpura mainitsi ongelmistaan liikunta-alan ammattilaisten Facebook-ryhmässä, eräs kollega mainitsi, että vaivoilla saattaisi olla yhteinen nimittäjä: suorien vatsalihasten erkauma. Suorien vatsalihasten erkauma on yleinen synnyttäneiden naisten vaiva, mutta Suomessa terveydenhoitoalan ammattilaisetkaan eivät tunne sitä vielä tarpeeksi, Kakko-Simpura sanoo. Hän on työskennellyt geriatriaan erikoistuneena fysioterapeuttina viitisentoista vuotta ja kuntouttaa nykyisin fysioterapeutin työssään myös naisten vatsalihasten erkaumaa.

