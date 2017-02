Uutinen

Kymen Sanomat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto etsii vapaaehtoisia kaveritoimintaan - koulutustilaisuus Kotkassa maaliskuussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kymen piiri kouluttaa kavereita yksinäisille lapsille ja nuorille, perhekummeja lapsiperheille sekä ystäviä maahanmuuttajaäideille. Yhteinen koulutustilaisuus järjestetään lauantaina 25.3. Kotkassa. MLL:n Kymen piirin koordinaattori Maiju Vesan mukaan kunnissa on suurta kysyntää kaveritoiminnalle. Kotkassa on jo tiedossa kaveriaikuisen apua vailla olevia perheitä. Kaveritoiminta on jo aiemmin aloitettu Kouvolassa ja Lappeenrannassa, joissa on koulutettu yhteensä 16 vapaaehtoista aikuista kaveria juttutoveriksi ja seuraksi lapselle tai nuorelle. Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset ja aikuista kaveria lapselleen toivovat vanhemmat voivat ottaa yhteyttä MLL:n Kymen piiriin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/09/Mannerheimin%20Lastensuojeluliitto%20etsii%20vapaaehtoisia%20kaveritoimintaan%20-%20koulutustilaisuus%20Kotkassa%20maaliskuussa%20/2017321885132/4