Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksossa pahin influenssatalvi 20 vuoteen Kymenlaaksossa on ollut pahin influenssatalvi 20 vuoteen, sanoo Carean tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Risto Pietikäinen. — Tänä vuonna influenssasta tuli uusia alatyyppejä, eikä rokote pysynyt perässä. Myös rokotuksen saaneita on tänä vuonna sairastunut aiempaa enemmän. Alueen laboratorioissa on todennettu jo 616 influenssatapausta, kun viime vuonna koko talvikaudella tilastoitiin 319 tapausta. Sairastuneita on ollut huomattavasti enemmän, sillä kaikista sairastuneista ei oteta näytteitä. A-viruksen aiheuttamat jonot on saatu purettua Kymenlaakson sairaaloissa. B-viruksen aiheuttama mahdollinen toinen influenssa-aalto ei vielä ole alkanut. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/09/Kymenlaaksossa%20pahin%20influenssatalvi%2020%20vuoteen/2017521882096/4