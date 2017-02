Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan keskusta: Kotkan talouden hoito vaatii keskustan ja oikeiston yhteistyötä Keskustan tavoitteena on, että vaalien jälkeen Kotkan valtuustossa on keskusta-oikeistolainen enemmistö. Kotkan talouden hoito vaatii sitä, todetaan Kotkan keskustan vaaliohjelmassa. Keskustan ehdokashankinta Kotkassa on toistaiseksi sujunut nihkeästi, mutta puolue aikoo vielä kaksinkertaistaa nykyisen määrän. Vaaliohjelmassaan keskusta korostaa Kotkan talouden tasapainon lisäksi uusien työpaikkojen tärkeyttä. — Teemme parhaamme, että kaupunkimme menestyisi ja houkuttelisi lisää sijoittajia, yrityksiä, työntekijöitä ja uusia asukkaita, ohjelmassa todetaan. — Tavoitteenamme on, että yhä useampi löytäisi työpaikan Kotkasta ja muuttaisi asumaan tänne. Eija Anttila Lue koko uutinen:

