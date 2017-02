Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkaan nousee maan digitaalisin kampus Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm odottaa yhteistyön Kaakkois-Suomen Ammattirkorkeakoulun ja kehitysyhtiö Cursorin kanssa moniipuolistavan kaupungin elinkeinorakennetta. — Tämä vie Kotkaa eteenpäin, toteaa Lindholm. Lindholm uskoo, että yhteistyö kehittää Kotkaa myös korkeakoulukaupunkina. — Kampushankkeen kautta heluamme luoda innovatiivisen ja uuden ajan oppimisympäristön. Samoilla linjoilla on myös Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko. — Haluamme olla Suomen suurin ammattikorkeakoulu ja valmistuessaan kampus on maan digitaalisin kampus. Tavoitteenamme on myös kansainvälisempi toiminta. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/09/Kotkaan%20nousee%20maan%20digitaalisin%20kampus/2017321882884/4