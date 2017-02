Uutinen

Kymen Sanomat: Ketterä kotiuttaa Kallion Titaaneista Titaaneissa vahvoja otteita esittänyt puolustaja Joni Kallio palaa takaisin sopimusseuraansa Imatran Ketterään. Paluu tapahtuu imatralaisten tahdosta.Kallio, 23, vietti Titaaneissa lainapestillä pari viikkoa ja ehti pelata neljä ottelua. Niissä kiekollisesti pätevän puolustajan tilille merkittiin tehot 1+1.Suomi-sarjan runkosarjaa on pelaamatta 2—4 ottelua per joukkue — Titaaneilla ja Ketterällä molemmilla kolme. Ketterän voitto runkosarjassa varmistui keskiviikkona, kun kalajokelainen sarjakakkonen JHT hävisi Oulussa AIK:lle 3—7. Titaanitkin on erittäin vahvasti kiinni pudotuspelipaikassa ja taitslee vielä sijoista 6—8. Lue koko uutinen:

