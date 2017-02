Uutinen

Kymen Sanomat: Crimson Sun möyryää nyt matalammalta — katso uusi video! Tämä on ollut kaikkien aikojen viikko kotkalaiselle Crimson Sunille. Metallibändi julkaisi tiistaina uutta musiikkia, ja perjantaina yhtye aloittaa ensimmäisen Euroopan-kiertueensa. Kitaristi Joni Junnila ja rumpali Antti Rantavuo myöntävät olevansa jännän äärellä. — Olemme haaveilleet ulkomaankiertueesta jo pitkään. Kun meille nyt tuli mahdollisuus avata ulkomaanpeli, tartuimme heti tilaisuuteen, Rantavuo kertoo. Yhtye soittaa Lontoosta starttaavalla kiertueella suomalaisen Amberian Dawnin ja espanjalaisen Diabulus in Musican lämmittelijänä. — Meillä on kymmenen keikkaa kymmenessä päivässä viidessä eri maassa. Englannin lisäksi esiinnymme Belgiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Hollannissa, Junnila toteaa. Crimson Sun lähtee kiertueelle tiistaina ilmestyneen The Spirit of Unchainable -EP:n kera. Kolmen kappaleen äänite on kuunneltavissa suoratoistopalveluissa. Forever And Away -kappaleesta on myös julkaistu musiikkivideo. Junnilan mukaan EP:llä kuullaan hieman toisenlaista Crimson Sunia kuin elokuussa 2015 julkaistulla Towards The Light -esikoisalbumilla, joka sai kiitettäviä arvioita sekä kotimaisissa että ulkomaisissa medioissa. — Vire on madaltanut aiemmasta. Viime levyn jälkeen hommasin kahdeksankielisen kitaran, joka möyryää aika hyvin. Kitaristi ja rumpali korostavat, että toimivaa pakettia ei ole tehty kokonaan uusiksi. Mukana on tuttuja elementtejä. — Musiikkimme on edelleen modernia melodista metallia, mutta uudella soundilla. Euroopan-kiertueen jälkeen bändillä on seitsemän keikkaa Suomessa, joista ensimmäinen on yhtyeen innoittajan hollantilaisen Epican lämmittelijänä Tavastialla Helsingissä 28. helmikuuta. — Tämä on meille iso näytönpaikka. Samalla se on myös bändille legendaarisen Tavastian korkkaus, Junnila sanoo. Kuuntele Crimson Sunin uutta musiikkia täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/09/Crimson%20Sun%20m%C3%B6yry%C3%A4%C3%A4%20nyt%20matalammalta%20%E2%80%94%20katso%20uusi%20video%21/2017321886446/4