Kymen Sanomat: WWF julkaisi Lihaoppaan, tavoitteena ohjata kohti ympäristöystävällisempiä valintoja WWF julkaisi tiistaina Lihaoppaan. Kirjasessa kerrotaan eri lihojen ympäristövaikutuksista ja listataan suositeltavia sekä vältettäviä vaihtoehtoja. Ympäristön kannalta kestävin ratkaisu olisi luopua lihansyönnistä kokonaan. Siihen Lihaopas ei kuitenkaan usuta, WWF toteaa. Perusviesti on ”vähemmän ja parempaa”. Lihat on jaettu oppaassa kolmeen eri kategoriaan. Punaisella on merkitty tuotteet, joita kannattaa välttää kokonaan. Keltaisen värin lihoja kannattaa käyttää vain harkiten. Vihreällä merkityt ovat parhaita lihavalintoja, joita voi nauttia kohtuullisesti hyvällä omatunnolla. Punaiseen kategoriaan kuuluvat lähes kaikki ulkomailta tuodut lihat sekä kotimaisia tuotteita, esimerkiksi vastuuttomasti tuotetulla soijalla ruokittu sika ja broileri. Keltaisiksi on listattu esimerkiksi ruotsalainen nauta ja broileri, kotimainen nauta sekä ilman soijaa tai vastuullisella soijalla kasvatetut sika ja broileri. Vihreiksi on merkitty luomukasvatettuja lihoja sekä luonnonlaidunnuksella ruokittujen nautojen ja lampaiden liha. Myös riista on listattu vihreällä värillä. Lue lisää torstain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

