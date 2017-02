Uutinen

Kymen Sanomat: Verottajaa petkutettiin tekaistuilla laskuilla — oikeuskäsittely alkoi Kotkassa Laajaa talousrikosvyyhteä käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkassa. Syyttäjän mukaan kokonaisuudessa on kyse Virosta Suomeen järjestetystä liiketoiminnasta, jolla harhautettiin verottajaa. Samojen tahojen pyörittämien yhtiöiden nimissä laadittiin osto- ja myyntilaskuja, vaikka yhtiöillä ei ollut todellista liiketoimintaa. Yhtiöiden väitettiin harjoittavan rakennustarvikkeisiin ja puutavaraan liittyvää kauppaa. Yhtiöiden kirjanpidosta ei kuitenkaan löytynyt lainkaan tavanomaisia liiketoiminnan kuluja, kuten palkkoja, rahtikuluja, toimitilakuluja. Syyttäjän mukaan petoksella saatuja arvonlisäveron palautuksia kierrätettiin eri yhtiöiden tileillä ja lopulta varat päätyivät Viroon. Yhtiöiden toiminta lakkautettiin siinä vaiheessa, kun arvonlisäveron palautusten maksaminen loppui. Yhtiöt olivat nimellisesti toiminnassa vuosina 2012–2013. Törkeistä veropetoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista pääepäiltyinä ovat mies ja nainen. Syyttäjä vaatii miehelle viiden vuoden ja naiselle vajaan neljän vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Miehen osalta asia ratkaistiin jo tunnustamisoikeudenkäynnissä. Mies on ilmoittanut tyytymättömyyden koko tuomioon. Naisen ja apurina toimineen toisen miehen osalta oikeuskäsittely alkoi maanantaina. Toiselle miehelle syyttäjä vaatii avunannosta rikoksiin kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta, joka voi olla ehdollinen. Syyttäjä vaatii lisäksi, että pääepäillyt tuomitaan menettämään yhteisvastuullisesti valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 333 000 euroa, mikäli sitä ei tuomita asianomistajalle vahingonkorvauksena. Tapauksen esitutkinnan teki Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Pääkäsittelylle on varattu käräjäoikeudessa useita istuntopäiviä, jotka on aikataulutettu kolmen viikon ajalle. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/08/Verottajaa%20petkutettiin%20tekaistuilla%20laskuilla%20%E2%80%94%20oikeusk%C3%A4sittely%20alkoi%20Kotkassa/2017321876549/4